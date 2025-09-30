A atualização dos valores de mercado do Transfermarkt trouxe algumas alterações no que toca ao «top-10» dos jogadores mais valiosos da Liga.

Na última avaliação, Gyökeres ainda integrava o plantel do Sporting e a saída do sueco abriu espaço a Samu e Hjulmand, que ocupam agora a liderança, cada um com um valor de 50 milhões de euros. Os leões são, de resto, o clube com mais «representantes» nas dez primeiras posições, já que, para além de Hjulmand, têm ainda Geovany Quenda, Diomande, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão.

Além disso, a juntar à transferência de Carreras para o Real Madrid, todos os jogadores subiram, pelo menos, uma posição na tabela.

Outro dos destaques vai para a ausência de jogadores do Benfica nos oito primeiros colocados, tendo em conta que Pavlidis surge apenas na nona posição, com um valor de mercado de 35 milhões de euros.

Jogadores mais valiosos após a atualização:

1. Samu: 50M

2. Morten Hjulmand: 50M

3. Geovany Quenda: 45M

4. Ousmane Diomande: 45M

5. Gonçalo Inácio: 45M

6. Rodrigo Mora: 40M

7. Diogo Costa: 40M

8. Francisco Trincão 35M

9. Vangelis Pavlidis: 35M

10. António Silva: 32M

11. Heorhii Sudakov: 32M

12. Tomás Araújo: 32M

13. Alan Varela: 32M

NOTA: o Transfermarkt calcula os valores de mercado «tendo em consideração vários modelos de fixação de preços», sendo «um fator importante a comunidade Transfermarkt, onde os membros discutem e avaliam detalhadamente os valores de mercado dos jogadores. De uma forma geral, os valores de mercado do Transfermarkt não devem ser equiparados aos valores efetivamente pagos em transferências. O objetivo não é prever um preço, mas sim o valor esperado de um jogador no mercado. Tanto as modalidades individuais de transferência, assim como o contexto geral, são relevantes para determinar os valores de mercado. Além disso, o Transfermarkt não utiliza nenhum algoritmo para criar os seus valores, baseando-se, isso sim, nos critérios da comunidade», esclarece a plataforma.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?