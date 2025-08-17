A figura: Mangas foi cartada de Rui Borges

Estreia a titular pelo Sporting e um início que não podia ter corrido da melhor forma para um dos reforços de verão dos leões. Na sequência de um lance que envolveu pedidos de penálti por parte de Luis Suárez, o ala surgiu no sítio certo para finalizar e para dar vantagem à equipa da casa. Logo a abrir o segundo tempo, um cruzamento rasteiro de Vagiannidis culminou com o «bis» e nova explosão de alegria em Alvalade.

O momento: Nandín comete penálti e é expulso

Tudo teve origem num pontapé de livre marcado por Pedro Gonçalves. A bola viajou até ao interior da área e o avançado do Arouca acabou por atingir Gonçalo Inácio de «forma grosseira». As palavras do árbitro após rever as imagens no monitor não deixaram dúvidas e apontou mesmo para a marca dos onze metros. Luis Suárez encarregou-se da marcação do castigo máximo e fez o 1-0 para os leões.

Outros destaques:

Luis Suárez

À semelhança de Ricardo Mangas, o avançado colombiano também se estreou a marcar pelo Sporting, mas apenas no frente a frente com o guarda-redes. Na conversão de uma grande penalidade, bateu João Valido e ampliou a vantagem leonina. Luis Suárez esteve sempre ligado à corrente e foi com alguma naturalidade que também ele chegou ao «bis», depois de um pontapé fulminante para o fundo da baliza arouquense.

Francisco Trincão

Não se pode dizer que tenha sido um dos jogos mais «vistosos» do internacional português, mas o que é facto é que sempre que toca na bola traz algo novo ao jogo. Já em cima do intervalo, o esférico caiu «redondinho» nos pés de Trincão e este rematou para o fundo da baliza. No segundo tempo esteve, de novo, mais apagado e voltou a deixar que a exibição ficasse «marcada» por mais um pontapé certeiro, com alguma sorte à mistura.

Georgios Vagiannidis

A noite foi mesmo dos reforços e o lateral grego precisou apenas de alguns minutos para mostrar aquilo que pode trazer à formação de Rui Borges. Após realizar um corte providencial e que evitou um lance de maior perigo junto da baliza de Rui Silva, foi à área adversária assistir Ricardo Mangas para o 4-0 dos leões. Seguiu-se um trabalho defensivo mais atento, já que o resultado permitiu ao Sporting recuar as linhas e tentar impedir o Arouca de chegar com perigo à baliza de Rui Silva.