O Sporting bateu, no dérbi frente ao Benfica, o recorde de assistência do Estádio José Alvalade com 51.470 espectadores.

De recordar que a casa dos leões foi renovada do início da temporada, sendo que foram introduzidos cerca de dois mil novos lugares, aumentando a capacidade para 52 mil pessoas.

O anterior recorde de assistências pertencia à receção ao PSG, a 20 de janeiro de 2026, em jogo a contar para a sétima jornada da Liga dos Campeões. O Sporting acabou por vencer por 2-1, tendo esse jogo sido testemunhado in loco por 51.428 espectadores.

