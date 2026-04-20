Liga: Sporting bate recorde de assistência frente ao Benfica
Estádio José Alvalade recebeu 51.470 espectadores
Estádio José Alvalade recebeu 51.470 espectadores
O Sporting bateu, no dérbi frente ao Benfica, o recorde de assistência do Estádio José Alvalade com 51.470 espectadores.
De recordar que a casa dos leões foi renovada do início da temporada, sendo que foram introduzidos cerca de dois mil novos lugares, aumentando a capacidade para 52 mil pessoas.
O anterior recorde de assistências pertencia à receção ao PSG, a 20 de janeiro de 2026, em jogo a contar para a sétima jornada da Liga dos Campeões. O Sporting acabou por vencer por 2-1, tendo esse jogo sido testemunhado in loco por 51.428 espectadores.
