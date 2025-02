Sporting e Benfica passam, agora, a somar os mesmos 53 pontos, no topo da classificação da Liga, mas a equipa de Rui Borges continua líder, atendendo aos critérios definidos para o desempate nestes casos.

Confira a classificação da Liga

Nesta altura do campeonato, o primeiro critério de desempate entre dois clubes que somem o mesmo número de pontos é a diferença entre os golos marcados e sofridos. Ora, os leões, ao fim de 23 jornadas, marcaram 61 golos e consentiram 20, apresentando um saldo positivo de 41 golos.

O Benfica, por seu lado, marcou 53 golos em 23 jogos e consentiu 18, o que se traduz num saldo positivo de 35 golos positivos, mas inferior aos números do rival em seis golos.

O critério do confronto direto só se aplica no final do campeonato, depois de completa a 34.ª e última jornada da Liga, até porque, até ao momento, os dois emblemas só se defrontaram ainda uma vez, em Alvalade, com triunfo para os leões por 1-0.

O jogo da segunda volta, no Estádio da Luz, está marcado para a penúltima jornada, provisoriamente marcada para 17 de maio.

O calendário da Liga