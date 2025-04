O Sporting foi condenado pela Comissão de Disciplina da FPF a pagar 2.040 euros por um atraso no início da segunda parte frente ao Sp. Braga na 28.ª jornada.

Segundo ambos os relatórios do árbitro Luís Godinho e do delegado da Liga, o atraso deveu-se a Gyökeres. O avançado teve de trocar as meias ao intervalo e fez com que o segundo tempo começasse cinco minutos depois do esperado.

Rui Borges também não escapou às multas. O treinador do Sporting não utilizou qualquer «elemento identificativo» até ao minuto 16 da primeira parte, ação que repetiu durante toda a segunda parte, o que valeu uma multa de 230 euros.