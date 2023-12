O Sporting, o Sporting de Braga e o Arouca estão em destaque na equipa da 12.ª jornada da I Liga, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo, nos estádios, com as da plataforma SofaScore.

Viktor Gyökeres e Morten Hjulmand representam o Sporting neste onze ideal, sendo que o sueco foi determinante para mais um triunfo dos leões (3-1 ante o Gil Vicente), ao bisar na partida, para um resultado que vale a liderança isolada à equipa treinada por Ruben Amorim.

O Sporting de Braga, que venceu o Estoril por 3-1, também está representado, com Ricardo Horta (que marcou um dos golos) e Victor Gómez.

O Arouca também bisa na equipa da jornada, depois da goleada por 4-0 ante o Boavista, no Bessa, contando com Cristo González (que fez dois golos) e Tiago Esgaio.

O resto da equipa da 12.ª jornada conta ainda com um jogador cada de FC Porto, Benfica, V. Guimarães, Moreirense e Casa Pia.

O FC Porto, que venceu em Famalicão por 3-0, tem Francisco Conceição (autor de um golo). Já o Benfica, que empatou na visita ao Moreirense (0-0), tem António Silva e os cónegos contam com o guarda-redes Kewin. Pelo Vitória está Tomás Ribeiro, que marcou o golo inaugural no triunfo em Faro, ante o Farense (1-2). Por sua vez, o Casa Pia está representado nesta equipa da jornada por Samuel Justo, autor do golo da vitória ante o Portimonense, por 1-0.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.