O Casa Pia-Sporting foi o jogo com mais tempo útil da 27.ª jornada da I Liga, informou a Liga, esta quinta-feira.

O encontro entre gansos e leões, ganho pela equipa de Ruben Amorim por 4-3, no domingo, teve um total de 60,13 por cento de tempo útil, percentagem correspondente a 60 minutos e 16 segundos de jogo.

Pela quarta jornada seguida, o Sporting está incluído no jogo com mais tempo útil.

Este encontro não entrou, porém, para o top de dez encontros com mais tempo útil até ao momento.

Os leões seguem, assim, como o clube com melhor média de tempo útil de jogo em 27 jornadas: 58 minutos e 16 segundos (59,44 por cento). O Casa Pia fecha o pódio, na terceira posição, com uma média de 57 minutos e quatro segundos (57,83 por cento). Pelo meio, o Benfica é a segunda equipa com melhor média de tempo útil de jogo, com 57 minutos e 19 segundos (58,74 por cento).