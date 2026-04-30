Com 32.836 espectadores, o Estádio José Alvalade registou, na receção do Sporting ao Tondela, a segunda pior casa da temporada dos leões em duelos a contar para a Liga.

O registo desta quarta-feira só foi negativamente superado pela receção ao Alverca, quando a 31 de outubro, uma sexta-feira, marcaram presença em Alvalade 31.833 na vitória dos leões por 2-0 sobre os ribatejanos.

Os números em Alvalade, que acabam por espelhar a desilusão dos adeptos leoninos com a reta final de época do conjunto de Rui Borges, sucedem àquela que foi a melhor casa de sempre neste estádio: 51.470 espectadores na derrota no dérbi com o Benfica há duas semanas.