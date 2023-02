O Sporting, o Vitória de Guimarães e o Arouca, com dois jogadores cada, são os clubes mais representados no onze da 22.ª jornada da I Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol em cada jogo, com as da plataforma SofaScore, plataforma parceira do nosso jornal.

O Sporting, que venceu o Estoril por 2-0, coloca os marcadores dos golos nesta equipa ideal da ronda, Héctor Bellerín e Francisco Trincão.

Já o V. Guimarães, que venceu o Sporting de Braga por 2-1, conta com Alisson Safira (autor de um dos golos) e Ibrahima Bamba na equipa.

O Arouca, que venceu o Casa Pia por 2-0, tem Rafa Mújica (autor dos dois golos) e Ignacio de Arruabarrena.

Benfica, Boavista, Famalicão, Portimonense e Marítimo surgem, cada um, com um atleta na equipa da jornada.

O Benfica conta com João Mário (autor dos dois golos da vitória em Vizela, por 2-0). Já o Boavista, que venceu em Paços de Ferreira, inclui Bruno Onyemaechi. O Famalicão surge representado pelo autor do golo da vitória ante o Portimonense, Leandro Sanca, sendo que os algarvios colocam Pedrão. O Marítimo é representado por Bruno Xadas.