Liga: Suárez acaba jornada no topo da lista de marcadores
Pavlidis ficou em branco na vitória do Benfica em Barcelos
O avançado colombiano do Sporting, Luis Suárez, terminou a 24.ª jornada da Liga portuguesa na liderança isolada da lista de marcadores da Liga portuguesa, depois de o grego Vangelis Pavlidis ter ficado em branco pelo Benfica.
Suárez tinha bisado na sexta-feira, na vitória dos leões ante o Estoril por 3-0, chegando aos 22 golos. Pavlidis mantém-se com 20: o grego até viu inicialmente ser-lhe atribuído o primeiro golo no triunfo encarnado ante o Gil Vicente, por 2-1, mas o golo acabou por ser oficializado como sendo de António Silva.
Assim, Pavlidis segue com 20 golos, sendo o pódio fechado por Yanis Begraoui (Estoril) com 17.
Destaque ainda para Rodrigo Zalazar, que bisou na vitória do Sp. Braga ante o Nacional, por 2-1, igualando Samu e Chucho Ramírez com 13 golos.
O top-10 dos marcadores
22 golos: Luis Suárez (Sporting)
20 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica)
17 golos: Yanis Begraoui (Estoril)
13 golos: Samu (FC Porto) Rodrigo Zalazar (Sp. Braga) e Jesús Ramírez (Nacional)
12 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga)
10 golos: Pedro Gonçalves (Sporting)
8 golos: Alfonso Trezza (Arouca)
7 golos: Marezi (Alverca)