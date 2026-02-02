Liga: Suárez ameaça liderança de Pavlidis, Begraoui descola de Samu
Avançado do Estoril persegue goleadores de Benfica e Sporting
O decisivo golo de Luis Suárez sobre o Nacional (2-1) permitiu ao avançado do Sporting atingir os 18 golos no campeonato. Assim, o colombiano está a um golo de Pavlidis, o máximo goleador da prova – a zeros no empate do Benfica em Tondela (0-0). A fechar o pódio surge Begraoui, avançado do Estoril que bisou na visita ao Santa Clara (4-2) e totaliza 15 golos – nove golos nas últimas cinco jornadas.
O trio é perseguido por Samu – avançado do FC Porto, que esta segunda-feira visita o Casa Pia – e por Chuchu Ramírez (Nacional), ambos com 13 golos.
Consulte os melhores marcadores da Liga.
19 golos: Pavlidis (Benfica).
18 golos: Suárez (Sporting).
15 golos: Begraoui (Estoril).
13 golos: Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional).
10 golos: Pote (Sporting).
Oito golos: Zalazar (Sp. Braga).
Sete golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).