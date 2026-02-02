O decisivo golo de Luis Suárez sobre o Nacional (2-1) permitiu ao avançado do Sporting atingir os 18 golos no campeonato. Assim, o colombiano está a um golo de Pavlidis, o máximo goleador da prova – a zeros no empate do Benfica em Tondela (0-0). A fechar o pódio surge Begraoui, avançado do Estoril que bisou na visita ao Santa Clara (4-2) e totaliza 15 golos – nove golos nas últimas cinco jornadas.

O trio é perseguido por Samu – avançado do FC Porto, que esta segunda-feira visita o Casa Pia – e por Chuchu Ramírez (Nacional), ambos com 13 golos.

Consulte os melhores marcadores da Liga.

19 golos: Pavlidis (Benfica).

18 golos: Suárez (Sporting).

15 golos: Begraoui (Estoril).

13 golos: Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional).

10 golos: Pote (Sporting).

Oito golos: Zalazar (Sp. Braga).

Sete golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).