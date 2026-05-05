A 32.ª jornada da Liga ficou marcada pelo título selado pelo FC Porto e os dragões contam com Bednarek no “onze” ideal da ronda. Combinadas as avaliações do Maisfutebol e do SofaScore – o nosso parceiro estatístico – o central que decidiu o FC Porto-Alverca (1-0) conseguiu uma das melhores notas.

Em todo o caso, maior brilho arrecadou Luis Suárez, avançado que marcou e assistiu na goleada do Sporting sobre o Vitória de Guimarães (5-1). O colombiano acumulou um golo, duas assistências e quatro duelos ganhos – em oito. Contratado no verão, Suárez é o melhor marcador na prova, com 26 golos.

Nas contas globais da época, o goleador regista 35 golos e sete assistências em 50 jogos pelo Sporting.

Neste “onze” ideal da 32.ª jornada, Dani Figueira (Gil Vicente) surge na baliza. No quarteto defensivo, todos marcaram: Tiago Esgaio (Arouca), Bednarek (FC Porto), Maracás (Moreirense) e Maxi Araújo (Sporting). No miolo, novo quarteto com golo: Dorgeles (Sp. Braga), Daniel Bragança (Sporting), De Amorim (Famalicão) e Guilherme Neiva (AVS).

A fechar, e na posição mais evidente, uma dupla que segue em destaque. Ao lado do leão Suárez surge Begraoui, do Estoril, que neste fim de semana atingiu os 20 golos na Liga.

Em suma, somente o guardião Dani Figueira não marcou neste “onze” ideal, que conta com o Sporting em maioria, além de outros oito emblemas representados.