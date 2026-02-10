Um golo ao cair do pano sobre o clássico no Dragão (1-1) valeu um ponto ao Sporting e o 19.º golo de Suárez no campeonato. Ou seja, o avançado colombiano, que nas últimas três jornadas fez quatro golos, igualou Pavlidis (Benfica), que registou a segunda jornada consecutiva sem faturar.

Curiosamente, é preciso descer até ao sexto colocado desta lista para encontrar mais golos na 21.ª jornada da Liga. Pelo Sp. Braga, Ricardo Horta bisou na receção ao Rio Ave (3-0), atingindo os quatro golos e duas assistências nas últimas três jornadas.

Consulte os melhores marcadores da Liga.

19 golos: Luis Suárez (Sporting) e Pavlidis (Benfica).

15 golos: Begraoui (Estoril).

13 golos: Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional).

10 golos: Ricardo Horta (Sp. Braga) e Pote (Sporting).

Nove golos: Zalazar (Sp. Braga).

Sete golos: Trezza (Arouca).