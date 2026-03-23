Liga: Suárez isola-se ainda mais na lista de melhores marcadores
Avançado do Sporting anotou o 24.º golo no campeonato
Avançado do Sporting anotou o 24.º golo no campeonato
Luis Suárez isolou-se ainda mais na lista de melhores marcadores da Liga. O avançado do Sporting faturou na goleada dos leões frente ao Alverca, perfazendo o 24.º golo no campeonato.
O colombiano é perseguido por Pavlidis, do Benfica. O grego dos encarnados regressou aos golos no triunfo frente ao V. Guimarães, atingindo a marca dos 21 golos. A fechar o pódio surge Begraoui, do Estoril, com 17 golos.
A espreitar um lugar no pódio surge um nome que faturou este domingo. Zalazar, do Sp. Braga, marcou de penálti ao FC Porto. Já Pote, que também marcou pelo Sporting, aproxima-se de nomes como Samu, Horta e Chuchu Ramírez.
Consulte os melhores marcadores da Liga:
24 golos: Suárez (Sporting);
21 Golos: Pavlidis (Benfica);
17 Golos: Begraoui (Estoril);
15 Golos: Zalazar (Sp. Braga);
13 Golos: Samu (FC Porto), Ricardo Horta (Sp. Braga) e Chuchu Ramírez (Nacional);
12 Golos: Pote (Sporting).