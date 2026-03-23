Luis Suárez isolou-se ainda mais na lista de melhores marcadores da Liga. O avançado do Sporting faturou na goleada dos leões frente ao Alverca, perfazendo o 24.º golo no campeonato.

O colombiano é perseguido por Pavlidis, do Benfica. O grego dos encarnados regressou aos golos no triunfo frente ao V. Guimarães, atingindo a marca dos 21 golos. A fechar o pódio surge Begraoui, do Estoril, com 17 golos.

A espreitar um lugar no pódio surge um nome que faturou este domingo. Zalazar, do Sp. Braga, marcou de penálti ao FC Porto. Já Pote, que também marcou pelo Sporting, aproxima-se de nomes como Samu, Horta e Chuchu Ramírez.

Consulte os melhores marcadores da Liga:

24 golos: Suárez (Sporting);

21 Golos: Pavlidis (Benfica);

17 Golos: Begraoui (Estoril);

15 Golos: Zalazar (Sp. Braga);

13 Golos: Samu (FC Porto), Ricardo Horta (Sp. Braga) e Chuchu Ramírez (Nacional);

12 Golos: Pote (Sporting).