Benfica e AVS contam com maioria na equipa da 14.ª jornada da Liga. As águias estão representadas por Trubin e Amdouni, enquanto os avenses contam com Fernando Fonseca e Devenish.

Cruzando as avaliações do SofaScore – nosso parceiro estatístico – com as notas atribuídas pelo Maisfutebol, a coroa desta ronda caiu nas mãos de Francisco Trincão.

O avançado do Sporting brilhou na receção ao Boavista (3-2), bisando e desfazendo as igualdades forçadas pelos axadrezados. Desta forma, os dois remates enquadrados por Trincão resultaram em golo.

Além disso, o avançado completou 28 em 36 passes, quatro decisivos nos ataques do Sporting. Em suma, Trincão arrecadou uma nota de 13.4, a mais alta da jornada.

Em todo o caso, é justo entregar uma menção honrosa a Gustavo Sá, do Famalicão, com nota de 13. Em Braga, num emocionante dérbi minhoto (3-3), o médio marcou um golo, assinou uma assistência, criou duas oportunidades de golo e aplicou quatro passes chave. Como se não bastasse, concretizou 12 passes em 17 tentados, e levou a melhor em nove duelos, num total de 16.

De resto, a equipa da 14.ª jornada da Liga conta com Trubin entre os postes. A linha recuada é composta pela dupla Fernando Fonseca e Devenish, do AVS, além de Dramé (E. Amadora) e José Gomes (Nacional).

No miolo, o quarteto é composto por Trincão, Nico González (FC Porto), Gustavo Sá e Jason (Arouca).

Por fim, na frente, a água Amdouni faz companhia a Ricardo Horta, o salvador do Sp. Braga na receção ao Famalicão, com dois golos.

Pela segunda jornada consecutiva, não há qualquer repetente. Quanto a Gyökeres, o sueco não surge neste lote desde a 10.ª jornada.