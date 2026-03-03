O Sporting, com três jogadores, é o clube mais representado na equipa ideal da 24.ª jornada Maisfutebol/SofaScore, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas em cada jogo no estádio (1 a 5) e as do SofaScore, parceiro do jornal (1 a 10).

Luis Suárez, autor de dois dos três golos da vitória por 3-0 ante o Arouca, além de Morten Hjulmand (uma assistência para golo) e Rui Silva (não sofreu qualquer golo) são os três leões no onze da jornada, que conta com mais oito clubes representados, cada um com um atleta cada.

Em maior destaque individual está Rodrigo Zalazar, autor dos dois golos do Sp. Braga na vitória por 2-1 ante o Nacional. O uruguaio teve a melhor nota global da jornada.

O líder FC Porto coloca William Gomes na equipa da jornada. O brasileiro, suplente utilizado, foi decisivo com um golo e uma assistência na vitória por 3-1 ante o Arouca.

Do empate a dois golos no Tondela-Santa Clara surgem mais dois nomes: Rodrigo Conceição e Gabriel Silva. Cada um fez um golo no duelo entre beirões e insulares.

Os restantes quatro nomes surgem de quatro jogos diferentes. Chiquinho, do Alverca, autor de uma assistência para golo no empate em Guimarães (1-1) ante o Vitória; Gaizka Larrazabal, do Casa Pia, que também assistiu para golo no empate caseiro ante o Moreirense (1-1); Jakub Brabec (Rio Ave), em destaque no centro da defesa no empate sem golos na receção ao Famalicão; e Bernardo Schappo (Estrela), também em evidência na defensiva tricolor, no empate sem golos na visita ao AVS.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.