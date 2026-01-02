Liga
Luís Esteves: «Tivemos a mentalidade certa, somos uma grande equipa...»
Médio do Gil Vicente analisa empate a um golo frente ao Sporting, na 17.ª jornada da Liga
Médio do Gil Vicente analisa empate a um golo frente ao Sporting, na 17.ª jornada da Liga
Luís Esteves, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre Gil Vicente e Sporting, na 17.ª jornada da Liga:
Análise ao empate frente ao Sporting
«Fizemos um belo jogo contra o bicampeão, uma equipa com muito potencial e argumentos. Tivemos a mentalidade certa, somos uma grande equipa e não é pelos últimos resultados que deixamos de ser quem somos. Vamos continuar a fazer o melhor que podemos para alcançar o maior número de pontos possíveis.»
Gil Vicente-Sporting, 1-1 (resultado final)
