Luís Esteves, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo entre Gil Vicente e Sporting, na 17.ª jornada da Liga:

Análise ao empate frente ao Sporting

«Fizemos um belo jogo contra o bicampeão, uma equipa com muito potencial e argumentos. Tivemos a mentalidade certa, somos uma grande equipa e não é pelos últimos resultados que deixamos de ser quem somos. Vamos continuar a fazer o melhor que podemos para alcançar o maior número de pontos possíveis.»