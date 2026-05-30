Agora sim, está completo o melhor onze da época na Liga. Para completar o ataque, Luis Suárez junta-se a Trincão e Ricardo Horta nas escolhas dos capitães e treinadores da prova.

O avançado do Sporting é o quarto jogador da formação leonina a integrar a equipa «ideal» da temporada, juntamente com Trincão, Maxi Araújo e Hjulmand. Com um total de 28 golos em 32 jogos na Liga, o internacional colombiano foi o melhor marcador e recebeu a distinção para jogador do mês em duas ocasiões (janeiro e fevereiro).

A equipa ideal tem cinco jogadores do FC Porto, quatro do Sporting e dois do Sp. Braga. Ou seja, não tem qualquer representante do Benfica.

Desta forma, o melhor onze da época é formado pelos seguintes jogadores: Diogo Costa (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Maxi Araújo (Sporting), Hjulmand (Sporting), Froholdt (FC Porto), Zalazar (Sp. Braga), Ricardo Horta (Sp. Braga), Trincão (Sporting) e Luis Suárez (Sporting).