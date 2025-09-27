Luis Suárez, avançado do Sporting, em declarações na flash-interview da Sport TV após a vitória do Sporting por 1-0 frente ao Estoril. O colombiano, que marcou o golo da vitória, comentou ainda a adaptação aos leões.

Destaque da vitória vai para toda a equipa

«Eu acho que em jogos como o de hoje é importante destacar toda a equipa. Quando sabes que não estás bem com a bola, o trabalho se impõe a todas as coisas, ao ambiente, à temperatura com que jogamos. Então, hoje quero destacar mais do que tudo o trabalho e a atitude da equipa.»

Sentiu-se em casa desde os primeiros dias no Sporting

«Desde os primeiros dias que cheguei, o clube abriu-me as portas da melhor forma. Não só o staff, mas todos os jogadores, membros da academia, todo o clube. Fizeram-me sentir em casa desde os primeiros dias e isso refletiu-se no campo. Até hoje, continuo a adaptar-me à ideia do treinador e pouco a pouco vou melhorando.»

Próximos jogos complicados (Napoles e Sp. Braga)

«A equipa está preparada para tudo, sabemos que vêm dois jogos muito importantes. Vamos jogar, como sempre, pelos os três pontos e esperamos conseguir.»



