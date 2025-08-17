Declarações de Luis Suárez, jogador do Sporting, após a vitória por 6-0 frente ao Arouca a contar par aa segunda jornada da Liga:

(Estreia a marcar e com dois golos)

«Estou muito contente pela primeira vitória e pelos primeiros golos em casa. Isto é para os adeptos».

(Marcar era uma questão de tempo)

«Estava tranquilo porque sei que fiz um bom trabalho contra o Casa Pia, era uma questão de tempo. Chegou hoje, mas o mais importante é que a equipa conseguiu a vitória».

(Gyökeres)

«Gyökeres é um jogador muito top, mostrou-o aqui. Ele fez a sua história, mas eu quero fazer a minha de Luis Suárez, mas que este jogo seja o início de algo bonito também».

(Competição com Harder)

«Acho que estamos os dois preparados para jogar como titular ou para entrar do banco. Damos os dois muito trabalho ao treinador para decidir quem deve colocar a jogar, como todos, temos competências e seja quem for, será sempre o melhor para a equipa».