Luis Suárez fez uma análise ao duelo frente ao Benfica, em zona de entrevistas rápidas. O avançado do Sporting pediu, ainda, desculpa aos adeptos leoninos por ter falhado a grande penalidade.

Pedido de desculpas

«Acho que foi um jogo muito complicado. Nestes jogos todos os detalhes contam. Normalmente não gosto de falar perante as câmeras, mas queria pedir desculpa aos adeptos, não mereciam um resultado destes e assumo a culpa, porque falhei o penalti e sinto que se tivesse feito golo o resultado podia ser diferente.»

Corrida pelo título

«Vamos lutar até ao fim e se ainda temos possibilidade de sermos tricampeões vamos lutar por isso.»

Esquecer a derrota e focar no que se segue

«Há que esquecer este jogo e pensar no próximo jogo frente ao FC Porto para a Taça de Portugal. Temos de chegar à final e lutar por títulos que estejam no nosso alcance.»