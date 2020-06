O Sporting iniciou a partida diante do Tondela com uma média de idades inferior a 23 anos e venceu por 2-0. No final do jogo, Rúben Amorim foi questionado sobre se seria possível apostar em jogadores tão jovens se os leões ainda estivessem a lutar pelo título.

«Possível, era. Mas não sei que comportamento teriam. É uma grande diferença. Nós tentamos pressioná-los todos os dias para que estejam preparados para esse dia. Porque é um mundo completamente diferente. Eles fizeram toda a formação a lutar por títulos e isso é um hábito que se cria. Eles têm de estar preparados para um dia estarem nessa luta. E cabe-nos ter paciência mas pressioná-los para estarem preparados em breve, porque essa é a vida do Sporting. Preparados para estar a lutar pelo título, o que causa um peso muito maior.»

[sobre o plantel da próxima época]

«Temos aqui jogadores a dar boas respostas. Vamos ter plantel muito curto, com equipa B a trabalhar como equipa principal. Não sei quem vai sair, mas também já disse que é importante trazer experiência para os ajudar.

A maior vitória é o ambiente que se começa a criar no Sporting. Claro que as vitórias ajudam, mas é preciso criar este bom ambiente.»

[sobre a exibição frente ao Tondela]

«Foi um jogo bem conseguido. Tivemos mais qualidade com bola. Melhorámos bastante na construção com os centrais mais adiantados. Temos de definir melhor, mas gostei da forma como recuperam quando não tinham bola. Dou muito valor a esse compromisso com a equipa.

A dinâmica foi melhor. Temos de manter durante o jogo todo. Foi o nosso melhor jogo. Interpretámos bem aquilo que trabalhámos bem durante a semana.

Não gosto de realçar jogares individualmente, mas tenho de dizer que o Coates esteve mais uma vez impecável na forma como liderou a equipa e está a crescer na posição de central do meio.»