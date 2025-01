Tiago Margarido, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Sporting por 2-0 sobre o Nacional, a contar para a 19.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo e golo de Trincão]

«Sabíamos que o Sporting tinha extremos fortes no um para um e tínhamos de alargar a linha para cinco defesas para impedir que criassem perigo. Além disso, no espaço entrelinhas procurámos controlar de trás para a frente. Um dos golos surge de uma inspiração do Trincão e penso que a equipa foi competente a esse nível.»

«Momento de inspiração do Trincão desbloqueou o jogo. Se o empate se mantivesse, na segunda parte acredito que o Sporting ia entrar mais intranquilo. Esse momento foi crucial. Quanto ao Gyökeres, os nossos centrais têm sido muito competentes e hoje anularam um dos melhores da Liga, senão mesmo o melhor.»

[Estratégia inicial e mudanças após o 1-0]

«O timing acaba por desbloquear a estratégia. Fomos competentes no momento defensivo, ainda que pontos de ligação não tivessem sido os mais corretos. Sinto que o golo ao intervalo trouxe outra motivação ao Sporting para a segunda parte. Com as alterações ao intervalo procurámos ser mais ambiciosos no processo ofensivo. Tivemos uma ou outra aproximação interessante e depois o Sporting chega ao 2-0 quando tentámos ir à procura de mais alguma coisa.»