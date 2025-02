O Sporting visita o AVS este domingo, na expectativa de regressar à liderança, depois de ter caído para o segundo lugar, face à vitória do Benfica diante do Boavista (3-0).

Os leões vão apresentar-se na Vila das Aves com muitas baixas, mas nenhum setor está tão afetado como o meio-campo. Rui Borges não pode recorrer a nenhum médio da equipa principal e está forçado a mexer no miolo. Daniel Bragança e João Simões não jogam mais esta época, enquanto Morten Hjulmand contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo em Dortmund, isto além das lesões de Hidemasa Morita e Pote.

Posto isto, o técnico leonino deverá recorrer de novo a Zeno Debast, habitualmente central, para jogar em zonas mais adiantadas. Alexandre Brito, que estava na equipa B, mas tem somado minutos na equipa principal, deverá fazer companhia ao belga no meio-campo. Os jovens Manuel Mendonça e Henrique Arroiol são as outras opções disponíveis.

Na defesa, nota para o regresso de Ousmane Diomande, que viu reduzido o castigo pela expulsão no Dragão e é opção para o encontro desta tarde.

Já Viktor Gyökeres e Francisco Trincão, que nem sequer viajaram para a Alemanha, estão apontados à titularidade. De resto, o onze do Sporting vai ser muito diferente daquele que atuou na Champions.

AVS-Sporting AO MINUTO

No que toca ao AVS, este será o segundo jogo de Rui Ferreira. O técnico desfez a linha de três centrais no empate em Vila do Conde (1-1) e deverá continuar com a aposta no 4-2-3-1, sabendo que ainda não pode contar com Kiki Afonso e Aburjania.

O Sporting, que empatou com o Arouca na última jornada, ocupa o segundo lugar, com 52 pontos, apenas menos um do que o Benfica. O AVS é 16.º classificado, em lugar de play-off, com 19 pontos.

A partida na Vila das Aves, relativa à 23.ª jornada da Liga, está marcada para as 18h00 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.