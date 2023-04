O golo marcado ao Casa Pia permitiu a Pedro Gonçalves chegar aos 13 golos e subir ao quarto lugar da lista dos melhores marcadores, em igualdade com Fran Navarro. O avançado do Sporting está a quatro golos do duo da frente.

Na liderança continuam Gonçalo Ramos e João Mário, que não marcaram esta jornada, enquanto Taremi fez um golo no clássico e segue no terceiro lugar.

MELHORES MARCADORES:

17 Golos:

João Mário (Benfica)

Gonçalo Ramos (Benfica)

14 Golos:

Mehdi Taremi (FC Porto)

13 Golos:

Fran Navarro (Gil Vicente)

Pedro Gonçalves (Sporting)

10 Golos:

Yusupah Njie (Boavista)

Simon Banza (Sporting de Braga)

9 Golos:

Ricardo Horta (Sporting de Braga)

Iuri Medeiros (Sporting de Braga)

8 Golos:

Rafael Mujica (Arouca)

Ivan Jaime (Famalicão)

Galeno (FC Porto)

Francisco Trincão (Sporting)