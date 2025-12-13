João Pedro Sousa, treinador do AVS, na flash interview da SportTV, após a goleada do Sporting por 6-0, na 14.ª jornada da Liga:

Análise à goleada frente ao Sporting

«A história é muito curta deste jogo. É uma história limitada a uma equipa com muita qualidade e com um ataque posicional muito forte. tentou explorar e bem o espaço que tínhamos nas costas da nossa linha defensiva. A história resume-se aos três golos, tentámos controlar ao máximo o jogo, mas faltou-nos ter bola e sair em transição. As poucas vezes que o fizemos foi na primeira parte, mas mesmo assim sofremos golos em contra-ataque. O resultado é justo e é o espelho entre as duas equipas.»

Momento do AVS na temporada

«Estamos a atravessar um momento muito complicado, pelo lugar que ocupamos e pelo número reduzido de pontos que temos. Temos de assumir os erros individuais da equipa e isso cria dificuldades em termos mentais. Temos de perceber que somos profissionais e pagos para jogar, competir e ganhar pontos. Não estamos a conseguir fazer isso. Não nos podemos só agarrar ao aspeto mental, porque não justifica tudo isso.»

Importância do mercado de inverno?

«É determinante e é normal no futebol. É um ponto fundamental, se queremos lutar por alguma coisa ou deixar outra imagem do clube até ao fim da época. Temos de atacar o mercado.»