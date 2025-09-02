Não apenas de vendas se faz um mercado de transferências e a verdade é que os clubes portugueses muito compraram... mas também muito venderam.

Se de um lado, FC Porto e Sp. Braga bateram recordes de despesas durante este defeso, o Sporting ultrapassou o máximo de vendas, com um total de 181,4 milhões de euros recebidos até ao passado dia 1 de setembro. Para este valor contribuiu e muito a venda de Viktor Gyökeres para o Arsenal, num negócio que teve pano para mangas, mas que acabou por ser concretizado num bolo que pode chegar aos 76 milhões de euros.

Confira aqui as vendas do Sporting durante o mercado:

- Viktor Gyökeres (Arsenal), 65,8 milhões de euros mais 10 milhões em objetivos

- Geovany Quenda (Chelsea), 50,8 milhões de euros

- Conrad Harder (Leipzig), 24 milhões de euros

- Dário Essugo (Chelsea), 22,3 milhões de euros

- Marcus Edwards (Burnley), 10 milhões de euros

- Franco Israel (Torino), quatro milhões de euros

- Vladan Kovacevic (Norwich), 2,5 milhões de euros

- Afonso Moreira (Lyon), dois milhões de euros

- Ricardo Esgaio (Karagümrük)

- Biel (Atlético Mineiro), por empréstimo

Com cerca de metade das receitas do Sporting, o Benfica foi o segundo clube português que mais vendeu neste mercado de transferências. Ao todo, as águias receberam 95,5 milhões de euros por alguns dos seus ativos e a transferência de Álvaro Carreras para o Real Madrid destaca-se das demais. De resto, Bruno Lage viu sair alguns jogadores importantes em determinadas posições do terreno, mas colmatou-as com reforços de peso.

Confira aqui as vendas do Benfica durante o mercado:

- Álvaro Carreras (Real Madrid), 50 milhões de euros

- Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe), 22,5 milhões de euros

- Arthur Cabral (Botafogo), 12 milhões de euros

- Casper Tengstedt (Feyenoord), seis milhões de euros

- João Mário (Besiktas), dois milhões de euros da cláusula

- Soualiho Meité (PAOK), um milhão de euros

- David Jurasek (Besiktas), por empréstimo

- Orkun Kökcü (Besiktas), por empréstimo

- Florentino (Burnley), dois milhões de euros pelo empréstimo

- Tiago Gouveia (Nice), por empréstimo

Já o FC Porto foi o que menos vendeu dos três «grandes», tendo amealhado 77,2 milhões de euros com alguns dos ativos. Desde logo, Francisco Conceição deixou nos azuis e brancos a maior das quantias, graças à transferência de 32 milhões de euros para a Juventus. O internacional português já tinha representado o emblema italiano na última temporada, mas a mudança neste defeso foi em definitivo.

Confira aqui as vendas do FC Porto durante o mercado:

- Francisco Conceição (Juventus), 32 milhões de euros

- Otávio Ataíde (Paris FC), 17 milhões de euros

- João Mário (FC Porto), 12 milhões de euros

- Gonçalo Borges (Feyenoord), 10 milhões de euros

- Fran Navarro (Sp. Braga), 2,7 milhões de euros

- Zé Pedro (Cagliari), dois milhões de euros

- Samuel Portugal (Al Akhdoud), por empréstimo

- Danny Namaso (Auxerre), por empréstimo

- Vasco Sousa (Moreirense), por empréstimo

- André Franco (Chicago Fire), por empréstimo

- Iván Jaime (Montréal), por empréstimo

Recorde-se que a janela de transferências em Portugal fechou às 00h desta terça-feira, assim como nos cinco principais campeonatos da Europa (Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha).