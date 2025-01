Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após o triunfo do Sporting por 2-0 sobre o Nacional, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga:

[Possível ida ao mercado para contratar extremos?]

«Essa pergunta é para ver se me apanha por causa do mercado (risos). Não temos muitas opções para as linhas, o Edwards não é opção e hoje tivemos o Geny no banco porque optei por meter o Trincão por fora e ainda bem, porque fez golo. Claro que eu quero ter mais opções e às vezes precisamos dessa energia nova para continuar a estar em cima do adversário. O Maxi falhou mais tomadas de decisão do que o normal e isso tem a ver com o cansaço. Fizemos a bola parar muitas vezes na zona central, tal como era hábito no jogo do Sporting com três centrais. Foi um jogo muito difícil para o Gyökeres, com muita gente à volta dele.»

[Aspetos a melhorar na equipa nos próximos jogos?]

Claro que quero melhorar em muitos aspetos, não temos muito tempo, mas os jogadores são inteligentes e capazes. Têm feito bons jogos, vinham de alguns anos com o Ruben e têm se adaptado à nossa forma de jogar. Alguns vícios que têm, na primeira parte notaram-se. Tínhamos de os fazer mexer para criar espaços e prendemos a bola em zona central, muito por causa do hábito da estrutura antiga. Estamos longe do que é aquilo que eu gosto enquanto treinador, sobretudo em termos de dinâmicas. A repetição ajuda a que sejamos melhores. É quase recuperar os jogadores e jogar.»