Francisco Trincão, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview do V+, após o triunfo por 3-0 sobre o Moreirense, na 23.ª jornada da Liga:

Custou entrar o primeiro golo

«Não, criámos muitas oportunidades. Mesmo na primeira parte, criámos muitas, mas não conseguimos concretizar. Na segunda parte, perdemos naturalmente, sabíamos que era uma questão de tempo, e estou feliz pela vitória.»

Adeptos a gritaram «tricampeões»

«O ambiente foi incrível desde o princípio. Eles não se calaram, foi incrível. Como eu digo, jogamos sempre em casa, portanto isto também é para eles, porque sem eles não conseguiríamos. Merecíamos uma vitória assim, pois já há alguns jogos que viemos a sofrer, mas hoje fomos claramente superiores.»

FC Porto ainda tem de jogar

«Sim, claro, sabemos que com este jogo ficámos a um ponto. Sabemos que ainda falta jogar, temos que meter um pouco de pressão no adversário e depois ver o que acontece.»

Catamo teve um golo mais bonito

«Não, acho que hoje temos que dar isso ao Geny. O Geny fez um grande golo.»