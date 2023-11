Miguel Lopes, jogador do Estrela da Amadora, em declarações à Sport TV, depois da derrota frente ao Sporting (3-2), no Estádio de Alvalade, no jogo referente à 10.ª jornada da Liga:

«Temos que sair orgulhosos daquilo que fizemos, sobretudo na segunda parte. Nos primeiros minutos fomos muito superiores que o Sporting. Chegámos ao 2-1 com muito mérito. Depois sofremos dois golos, no último estávamos com menos um jogador em campo. Mas estou orgulhoso desta noite que fizemos em Alvalade contra uma grande equipa, mas sabe a pouco.»

«Nos últimos três jogos temos três vitórias, zero golos sofridos. Queríamos vir aqui a Alvalade para dar continuidade a esses resultados. Temos que levantar a cabeça, temos um jogo importante já no próximo fim de semana. Queremos ganhar na nossa casa.»