Jorge Jesus foi convidado a falar sobre o estado do futebol português e teceu duras críticas a uma «minoria de adeptos» que tem afetado sobretudo os três grandes nos últimos tempos.

Em entrevista ao Canal 11, o técnico deixou ainda rasgados elogios a Frederico Varandas e à forma como o presidente do Sporting geriu toda a situação com as claques.

«Há uma franja de adeptos, sendo a minoria, que conseguem controlar a maioria. O Sporting, o FC Porto e o Benfica vivem com esse drama. O Sporting acabou, o Varandas foi corajoso e está a fazer um trabalho espetacular. Essa minoria consegue desestabilizar, o Vítor Bruno sofreu como sofrem todos», afirmou.

Quanto a um eventual regresso ao futebol português, Jorge Jesus referiu que continua a ter o sonho de ser o treinador com mais jogos na história da Liga, mas confessou que esse regresso é bastante improvável.

«Tinha o sonho de ser o treinador com mais jogos na Liga, caso regressasse podia fazê-lo. Regressar seria difícil, atingi um patamar que torna difícil o meu regresso a Portugal. Nenhum jogador da Arábia Saudita vai voltar para a Europa, ninguém tem capacidade financeira para trazer um jogador de volta, o mesmo se passa com os treinadores», admitiu.

«Não quero repetir aquilo que fiz quando saí do Benfica para o Sporting, nunca mais vou fazer a mesma coisa. A questão sentimental do meu pai teve influência na decisão de treinar o Sporting. No dia em que me convidaram aceitei por ele, não chegou a ver-me treinar o Sporting, mas foi por ele que o fiz», acrescentou.