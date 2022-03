O Sporting venceu esta noite em Moreira de Cónegos, por 2-0, em jogo que encerrou a 26.ª jornada da Liga.

Slimani, aos 29m, e Paulinho, aos 39m, fizeram na primeira parte os golos que valeram o triunfo.

Com este resultado, o Sporting volta a reduzir a distância para o líder FC Porto para 6 pontos, somando 64 pontos, aumentando para 6 a vantagem para o Benfica. Por sua vez, os minhotos estão em zona de descida: no 17.º e penúltimo lugar, com 20 pontos.