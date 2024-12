A FIGURA: Rúben Ismael

A folha de serviço, sem participação direta nos principais momentos do jogo, não deixaria, à partida, salientar a prestação do médio. Mas, a realidade é que Rúben Ismael foi um operário de extrema eficácia no setor intermediário, acabando por ser peça fundamental do Moreirense. Foi o motor da equipa, evidenciando-se posicionalmente, nas tarefas defensivas e também na distribuição de jogo. Prestação completa do jogador de 25 anos.

O MOMENTO: segundo golo do Moreirense (35’)

Falha individual de Geny Catamo, a expor o erro coletivo dos leões. O lateral deu a bola ao adversário num lançamento de linha lateral, aproveitando Schettine para rematar de primeira para o fundo das redes. No meio de quatro adversários, ninguém conseguiu reagir atempadamente e Kovacevic foi também ele apanhado de surpresa, não parecendo estar na posição correta.

OUTROS DESTAQUES

Dinis Pinto

Lateral com dotes goleadores nos últimos jogos. Depois de marcar no último jogo em casa da Liga, ao Gil Vicente, voltou a abanar as redes adversárias. Jogo completo, com chegada a zonas de finalização e um golo de cabeça na folha de serviço.

Gyokeres

Fez aquilo que, em teoria, seria o mais difícil. Colocou o Sporting na frente do marcador, ao sacar um castigo máximo num duelo com Marcelo. Transformou o penálti em golo e teve mais uma série de lances ofensivos, ainda que sem aproveitamento.

Schettine

Gesto técnico perfeito no lance do segundo golo dos cónegos, sentido de oportunidade enorme. Jogo competente sem bola, a ser o primeiro elemento defensivo, aproveitando depois também os momentos com bola.

Sidnei

Fez, ao lado de Rúben Ismael, um jogo de trabalho no meio campo. Deu nas vistas essencialmente pela luta que deu nos duelos e por alguns rasgos que traçou com a bola a escapar à pressão adversária.