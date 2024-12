O Sporting perdeu, esta quinta-feira, na visita ao Moreirense (2-1), no jogo que abriu a 13.ª jornada da Liga.

Os leões até abriram o marcador, por Viktor Gyökeres, aos 12 minutos, mas a equipa de César Peixoto deu a volta ainda na primeira parte, com golos de Dinis Pinto (19m) e Schettine (35m).

Com esta derrota, a segunda consecutiva no campeonato e a terceira em todas as competições, o Sporting continua líder, com 33 pontos, mas pode ser apanhado pelo FC Porto (30) ainda nesta jornada. O Benfica é terceiro, com 28 pontos e dois jogos a menos que os leões.

O Moreirense sobe ao sétimo posto, com 20 pontos.