Além do esperado regresso de Luis Suárez ao onze inicial do Sporting, depois de ter cumprido castigo no jogo com o Famalicão, Rui Borges, treinador dos leões, deixa ainda Ricardo Mangas no banco, em Moreira de Cónegos, fazendo regressar Geny Catamo à titularidade.

O internacional moçambicano deverá ocupar uma das alas do sempre móvel ataque leonino, este sábado privado do castigado Pedro Gonçalves, o que fará Maxi Araújo baixar para lateral-esquerdo, ocupando o lugar que foi de Mangas diante do Famalicão.

No Moreirense, em comparação com o jogo frente ao Rio Ave, Vasco Botelho da Costa mexe na defesa, colocando Álvaro Navarro, que regressa de castigo, no lado esquerdo, no lugar que foi de Francisco Domingues no último jogo.

Depois, na vaga de Diogo Travassos, que está cedido ao Moreirense pelo Sporting, vai estar Cedric, que compõe o ataque dos minhotos juntamente com Kiko Bondoso e Yan Lincon.

ONZE DO MOREIRENSE: André Ferreira, Dinis Pinto, Maracás, Gilberto Batista, Álvaro Navarro, Stjepanovic, Rodrigo Alonso, Kiko Bondoso, Alanzinho, Cedric e Yan Lincon

ONZE DO SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Morita, Luís Guilherme, Francisco Trincão, Geny Catamo e Luis Suárez

O Moreirense-Sporting arranca às 18h00 deste sábado. Tem transmissão em direto na TVI e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.