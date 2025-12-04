Rui Borges não descarta a possibilidade de ter Ioannidis entre os convocados para o dérbi desta sexta-feira e assegura que nenhum jogador tem entrada direta no onze do Sporting. O técnico aborda ainda a «luta» entre João Simões e Morita pelo lugar no meio-campo ao lado de Hjulmand:

Morita ou João Simões, quem faz dupla com Hjulmand?

«Ainda tenho de ver o que a almofada me diz hoje. O João Simões está num grande momento, foi opção não jogar o último jogo, mas tem feito grandes jogos e vai continuar a fazê-los. O Kochorashvili também tem crescido imenso, vai ter o seu espaço e oportunidades de o demonstrar. Acima de tudo estou feliz por ver o João Simões e o Morita em crescimento de forma.»

Pedro Gonçalves com entrada direta no onze

«Ninguém tem entrada direta no onze. Depende do que mostram diariamente aos treinadores e se estão preparados para a exigência do jogo. Eu fico feliz por ver que a equipa dá resposta independentemente de quem joga, é sinal de que a mensagem está a passar e é recebida. Não podia pedir mais.»

Ioannidis será opção para o dérbi?

«Ioannidis está em dúvida, muito honestamente. Não sei se será convocado, pode acontecer ou não.»