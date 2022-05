Ricardo Pacheco, presidente do Santa Clara, está agastado com a indefinição em torno do futuro de Morita, depois de o clube açoriano ter atingido uma plataforma de entendimento com o Sporting para a transferência do médio japonês.

De acordo com o dirigente, o processo está entregue à SAD do Santa Clara, que tem adiado uma decisão: «O clube já tomou a sua posição. Se dependesse do clube, a situação já estava encerrada, a bem do Santa Clara, do jogador e do Sporting. Sinceramente, a SAD tem de se decidir. O processo foi entregue à SAD, que encaminhou para o contencioso, como é normal nestas situações, pelo que o assunto já deveria estar resolvido. E há muito!»

«O clube fez o seu trabalho. Não percebo porque é que não fecham o Morita. A SAD concordou com a alienação e agora não fecha o dossier. Não percebo...faz-me confusão», remata Ricardo Pacheco, em declarações ao jornal A Bola.