Sporting e Moreirense defrontam-se na noite desta segunda-feira, a partir das 20h15, no jogo que fecha a sexta jornada da Liga portuguesa de futebol.

Para este jogo, o treinador do Sporting, Rui Borges, tem cinco ausências certas. Tal como revelou na conferência de imprensa de antevisão, Rui Silva, Ousmane Diomande e Geny Catamo ainda são baixas – Rui Borges diz que estarão aptos na próxima semana – e continuam de fora, tal como Daniel Bragança e Nuno Santos, lesionados de longa duração. São esperadas alterações no onze inicial após a vitória de quinta-feira ante o Kairat (4-1), com Vagiannidis, Debast e Morita a serem fortes candidatos à titularidade.

Do lado do Moreirense, Rodrigo Alonso e Lawrence Ofori, também devido a lesões, serão ausências, tal como Diogo Travassos, impedido por estar emprestado pelo Sporting.

Sporting e Moreirense partem ambos com 12 pontos para este jogo e uma vitória vale, à condição, a subida ao segundo lugar da Liga. Nesta altura, à frente das duas equipas estão o líder FC Porto (18 pontos) e Benfica e Gil Vicente (ambos com 13, sendo que o Benfica tem um jogo a menos, acertando calendário na terça-feira ante o Rio Ave, na Luz).

