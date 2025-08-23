FIGURA: Pote maravilha

Três golos e uma assistência. Uma exibição para recordar por muito tempo. Pedro Gonçalves esteve irrepreensível na arte de descobrir os espaços que o Nacional tanto quis vedar, e foi extremamente eficaz na finalização. Impossível de marcar, o português ainda mostrou ligação ao espírito de equipa e assistiu Harder. Uma tarde memorável.

MOMENTO: 37 minutos, Nacional reduzido a dez

Pablo Ruan viu dois amarelos no espaço de nove minutos e acabou por ser expulso, deixando um Nacional que lutava com tudo para se manter na frente do marcador. Ainda faltava muito tempo para jogar, mas com dez jogadores a tarefa dos madeirenses pareceu cada vez mais uma missão impossível.

OUTROS DESTAQUES:

Luis Suárez - O colombiano ficou em branco no marcador. Mas a missão que teve no jogo foi cumprida com distinção, servindo Pote em dois golos e ainda no arrastamento de defesas para abrir espaços, em várias ocasiões.

Hjulmand - Exibição de líder. O capitão dinamarquês comandou a equipa nos bons e maus momentos, orientando, ajudando e ligando bem o jogo. Secou várias transições rápidas ao Nacional.

Léo Santos - O central brasileiro, que rende o castigado Ulisses, assinou o golo do Nacional, que inaugurou o marcador, e ao longo de muitos momentos difíceis, exibiu a garra que a equipa precisava para manter os avançados leoninos longe da baliza de Lucas França.

Liziero - O homem das bolas paradas do Nacional fez a primeira assistência na I Liga. O médio brasileiro é um perigo na hora de desenhar cruzamentos teleguiados. Matheus Dias devia saber bem disso, pois não aproveitou uma oportunidade oferecida pelo colega.