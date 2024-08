O Sporting reinou a seu bel-prazer, mesmo sem precisar de mostrar demasiado as garras, num jogo em casa do Nacional, que marcou o regresso do futebol de Liga à Choupana.

No Funchal, numa tarde de calor abrasador, os leões não tiveram de imprimir muita velocidade ao seu jogo para vencer, com goleada, um retornado conjunto insular que apenas mostrou iniciativa e irreverência nos primeiros minutos.



Antes do encontro, Ruben Amorim tinha pedido à sua equipa para dar continuidade ao triunfo conseguido na primeira jornada. Por seu turno, Tiago Margarido desafiara os adeptos a replicar o ambiente da Choupana nos tempos do “Nacional europeu” e a massa afeta aos alvinegros não foi tímida na resposta.



Talvez por isso, foi a equipa da casa a entrar mais forte no jogo, aparentemente galvanizada por um audível apoio dos seus adeptos. Foram cinco minutos de um surpreendente atrevimento, de um retornado primodivisionário que se fez de anfitrião à equipa campeã nacional. Com efeito, o Nacional conseguiu duas boas oportunidades em outros tantos minutos e parecia querer deixar boa imagem no regresso à I Liga.



A partir daí, o Sporting começou a ganhar ímpeto e a assumir o controlo do jogo. Os leões praticavam um futebol paciente, progredindo no terreno sem grandes pressas, e foi 10 minutos depois que o domínio deu lugar ao golo. Numa jogada concluída por Pedro Gonçalves.



Os leões tinham domínio completo por esta altura, mesmo sem imprimir muita velocidade ao jogo. Dessa forma, a equipa de Ruben Amorim dispunha da bola a seu bel-prazer no meio campo do adversário, mas o ritmo calculado permitia que os madeirenses fossem controlando as investidas.



Foi assim até pouco depois da meia-hora, quando a formação alvinegra começou a aparecer mais vezes no último terço, embora em detrimento da coesa organização defensiva até então montada.



Intencional ou não, o certo é que esse desequilíbrio deu frutos quase imediatos, e Nigel Thomas, lançado em profundidade, encontrou uma autoestrada em direção à meta defendida por Kovacevic, rematando cruzado para repor o empate na partida.

Mas a resposta não tardou muito e chegou em resultado desse aparente desequilíbrio estrutural. Cinco minutos volvidos, foi Trincão a aproveitar todos os espaços concedidos pela defensiva do Nacional, que até então se tinha mostrado tão competente a tapar os caminhos da baliza de Lucas França.



No reatamento, a toada manteve-se, mas com ainda menos oportunidades para a equipa da casa. Em contrapartida, o Sporting fez por dilatar a vantagem, conseguindo-o através de um penálti, convertido por Viktor Gyökeres.



O Nacional não conseguiu reagir ao terceiro golo dos leões, e com dois tentos de desvantagem no marcador, Tiago Margarido tentou mexer no jogo, embora sem efeitos práticos. Aliás, foi a equipa lisboeta que continuou a crescer no jogo e no resultado, somando golos com relativa facilidade, perante uma defesa agora bem mais passiva.



Primeiro, foi Trincão a bisar, depois foi Daniel Bragança a fazer a mão cheia, e por fim Gyökeres a colocar o ponto de exclamação numa vitória categórica, ainda com um quarto de hora para jogar.



Até ao final do encontro, porém, o marcador não mais se alterou, embora ainda houvesse tempo para Gyökeres acertar no ferro, a três minutos dos descontos e mostrar que os números podiam ter sido ainda maiores.