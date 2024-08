Figura da partida: Pedro Gonçalves

O médio dos leões foi o motor do jogo ofensivo da sua equipa e foi ele a abrir o ativo. No restante, este presente nas jogadas de praticamente todos os golos que se seguiram. Pode não ter sido o jogador que mais deu nas vistas, mas foi, sem dúvida, um dos mais preponderantes.

O momento: 1-3 a favor do Sporting



O penálti de Viktor Gyökeres colocou o Sporting com dois golos de vantagem e acabou com as aspirações alvinegras de montar uma reação no início da segunda parte. Depois disso, o Nacional demonstrou imensas dificuldades para voltar a entrar no jogo.

Outros destaques:

Gyökeres: O sueco mostrou que continua com veia goleadora. Embora parecendo mais apagado na primeira parte, a abertura do jogo na fase complementar serviu-lhe de feição. Gyökeres acabou o jogo com dois golos em seu nome e ainda atirou a bola ao poste da baliza alvinegra, já no fim do encontro.

Trincão: O avançado luso apareceu várias vezes em zonas perigosas e marcou dois golos, incluindo o tento que recolocou o Sporting na liderança. Esteve ainda perto de fazer o terceiro.

Geovany Quenda: A qualidade a jogar não é proporcional à idade. O jovem de apenas 17 anos mostrou pormenores deliciosos e deu alegria ao jogo, embora também tenha revelado maturidade em certos momentos. O destaque, porém, tem de ir para os desequilíbrios que consegue impor no jogo.

Nigel Thomas: Depois de ter estado presente nas jogadas perigosas dos minutos iniciais, o neerlandês aproveitou o espaço concedido pela defensiva verde e branca para resgatar a igualdade.

Luís Esteves: o médio posicional foi provavelmente o jogador mais constante no elenco madeirense. Sempre com classe a jogar, faltou-lhe talvez maior apoio e uma equipa mais entrosada para acompanhar a sua boa visão de jogo e inteligência tática.