Nacional-Sporting (ONZES): Rui Borges aposta na fórmula da goleada
Tiago Margarido faz duas alterações
O Sporting joga este sábado, pelas 18h, no terreno do Nacional, em jogo referente à 3.ª jornada da Liga.
Seguindo o velho ditado - «Em equipa que ganha não se mexe» - Rui Borges voltou a apostar na fórmula da goleada ao Arouca e lançou os mesmos 11 homens de início.
Luis Suárez voltou a tirar o lugar a Conrad Harder e, no que toca à lateral esquerda, o técnico seguiu pelo mesmo caminho que a vitória em Alvalade e colocou outra vez Ricardo Mangas no onze titular.
No lado do Nacional, Tiago Margarido fez duas alterações relativamente à última jornada: tirou Ulisses, expulso contra o Rio Ave, e Witi Quembo, por opção (ficou no banco). Entraram Zé Vitor e Pablo Ruan.
Confira os onzes da partida:
ONZE DO SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas, Morten Hjulmand, Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Luis Suárez.
ONZE DO NACIONAL: Lucas França, João Aurelio, Leo Santos, José Vitor, José Gomes, Liziero, Matheus Dias, Labidi, Paulinho Bóia, Jesús Ramírez e Pablo Juan.
SUPLENTES DO SPORTING: João Virgínia, Geovany Quenda, Harder, Georgios Vagiannidis, Giorgi Kochorashvili, Diogo Travassos, Alisson, João Simões e Eduardo Quaresma.
SUPLENTES DO NACIONAL: Kevyn, Witiness Quembo, André Sousa, Lucas João, Filipe Soares, Lenny, Joel Silva, Martim Watts e Francisco Gonçalves.