O Sporting recebe o Estrela da Amadora, esta sexta-feira, e um dos principais destaques vai para o regresso de Nani ao Estádio José Alvalade.

Através das redes sociais, o internacional português partilhou uma fotografia, em que aparece de um lado com o equipamento do Sporting e do outro, ao serviço do Estrela. Além disso, deixou ainda a seguinte descrição: «Os anos passam, mas a garra é a mesma. Amanhã será uma noite especial», pode ler-se.

Recorde-se que Nani passou pela formação dos leões e realizou um total de 141 jogos pela equipa principal do Sporting, tendo feito 33 golos e 24 assistências.