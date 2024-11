Nani, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Estrela da Amadora frente ao Sporting, por 5-1, a contar para a Liga:

«Sporting? Quero agradecer a todos os sportinguistas, adeptos fantásticos, a receção que tiveram, é uma casa especial, é uma casa que sinto que é minha, cresci e evoluí. Dei o salto para outros patamares, é sempre bom voltar e sentir o carinho dos adeptos. Tivemos muito bem, apresentámos um excelente futebol, podíamos ter igualado o resultado, têm poucas oportunidades e foi letal. As duas equipas estão de parabéns. Adeptos estão sempre no meu coração.»

«É difícil defrontar o Sporting, senti que há um carinho especial por mim, é uma casa que sempre joguei a favor. Jogar contra o Sporting é um sentimento diferente, hoje fomos infelizes como equipa, mas estou feliz por saber que tenho muitos adeptos que têm um carinho por mim.»

«Amorim no Man. United? Desejo-lhe boa sorte, tem feito um excelente trabalho aqui e espero que o faça lá, é um dos maiores clubes do mundo. Vai poder trabalhar com calma e com excelentes jogadores, tem todas as condições para isso.»