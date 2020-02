O Sporting é neste momento 3.º classificado da I Liga com 35 pontos, menos 19 do que o líder Benfica e menos 15 do que o FC Porto. Para Silas, essa diferença tem a ver com «regularidade.»

«Foram mais regulares do que nós e por isso estão à frente, ali com quatro pontos de diferença entre ambos, o que é muito pouco», afirmou o técnico dos leões na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave.

«O Benfica só perdeu com o FC Porto, não perdeu mais jogo nenhum. É muito difícil encontrar uma liga assim em que uma equipa tenha perdido tão poucos pontos. A diferença pontual tem que ver com a regularidade. Mas nós temos de olhar sempre para cima, somos o Sporting. Estamos em terceiro e temos de olhar para cima e ganhar os nossos jogos», frisou.

«Se for para nos equipararmos, equiparamo-nos aos dois grandes, até porque, nos jogos contra eles, não fomos inferiores. E não fiquei convencido que tivessem sido mais fortes do que nós, mas têm sido mais regulares e tem de se lhes dar os parabéns por isso», disse ainda o técnico.

Questionado sobre a polémica em relação à arbitragem, Silas afirmou: «Não temo condicionamentos de arbitragem. Acho que os árbitros cometem erros em todo o lado. Não é só aqui.»

«É verdade que pontualmente nos podemos sentir prejudicados, mas não acho que os árbitros sejam maus. Podemos sentir aqui ou ali que somos lesados, mas não acredito que estejam condicionados. Acho que há quem os possa querer condicionar, isso já é outra coisa», acrescentou.