Neto, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada no D. Afonso Henriques, frente ao Vitória, em jogo da sétima jornada da Liga:



«Vínhamos com a estratégia bem definida. Queríamos entrar fortes, intensos e a pressionar. Claro que marcar cedo ajuda. Tivemos uma pequena quebra na primeira parte, mas com o golo do Pedro, o 2-0, voltámos a estar bem. Falámos ao intervalo sobre o que era preciso ainda melhor. Face aos jogadores rápidos que temos na frente, se defendermos bem podemos fazer mossa. Depois entrou gente fresca. Como é hábito, quem entra ajuda sempre. É por isso que este grupo é tão especial.»



[Entrosamento da linha de três]: «É normal há medida que o tempo passa. Confiamos muito no que nos é pedido nos treinos e durante todo o processo. Sabemos que está a ser feito um grande trabalho, queremos ser o mais exigente possível e não facilitar. A mensagem é dar sempre o nosso melhor, a 200 por cento à hora. O grupo está muito competitivo, todos entram para ajudar. Temos miúdos que podem fazer o trabalho de quem está lá dentro. Isso deixa-nos felizes.»