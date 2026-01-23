Rui Borges foi confrontado, na conferência de imprensa de antevisão à visita a Arouca, com a possibilidade de jogar com neve no próximo sábado. «Espero e acredito que eles (os jogadores) estejam preparados para essa exigência, seja com neve, seja com bola cor de laranja ou amarela, seja o que for», respondeu. Mas será que vai mesmo nevar na vila arouquense à hora do jogo?

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a possibilidade de nevar no concelho de Arouca no próximo sábado é real, mas só entre a madrugada e as primeiras horas da manhã e «acima de 800/1000 metros, baixando a cota para 600/800 metros, com acumulação da ordem de 20 a 30 centímetros acima dos 1000 metros», de acordo com a informação disponível no site do instituto.

Às 18h00, quando será dado o pontapé de saída no Arouca-Sporting, está apenas prevista chuva, bem como rajadas de vento entre quatro e seis quilómetros/hora, devendo a temperatura situar-se entre os cinco e os oito graus Celsius. Com ou sem neve, será uma noite bem fria na vila arouquense, como habitualmente acontece nesta altura do ano.

O Arouca recebe o Sporting, no sábado (18h00), para a 19.ª jornada da Liga. O jogo vai ter acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.