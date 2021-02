João de Deus, treinador adjunto do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 1-0 no dérbi contra o Sporting, a contar para a 16.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo muito equilibrado, com muitos duelos e intensidade, embora nem sempre bem jogado. Foi sobretudo equilibrado e resolveu-se depois dos 90 minutos. Já nem esperávamos perder nem o Sporting esperava ganhar. A partida foi equilibrada entre duas equipas competitivas. Acabámos por perder depois dos 90 minutos, o que custa ainda mais.



[Estratégia de três centrais]: «Queríamos uma equipa que conseguia encaixar no adversário sem bola e depois, fruto do posicionamento dos jogadores da frente, nomeadamente do Cervi, do Rafa e do Darwin criar desequilíbrios na última linha do Sporting. Faltou-nos maior clarividência na zona de definição. Há que continuar a trabalhar, porque ainda não acabou para nós. Vamos continuar com o mesmo empenho que tivemos até aqui, vamos melhorar e dar muitas alegrias aos nossos adeptos.



[Nove pontos de atraso para o Sporting]:



«Claro que acreditamos e enquanto for possível, vamos sempre acreditar. Neste grupo ninguém vai desistir de acreditar até que todas as possibilidades estejam esgotadas.»



[Ausência do Jorge Jesus]: «Sentimos falta do nosso chefe. Não nos escondemos atrás disso para justificar o que quer que seja. Temos um líder carismático e que tem grande poder sobre o grupo. Logicamente que estando privado dele, também nos ressentimos.»