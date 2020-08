O extremo português Nuno Santos e o avançado iraniano Mehdi Taremi foram as principais ausências no primeiro treino de pré-época do Rio Ave para 2020/2021, esta segunda-feira, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

O jogador luso de 25 anos, cobiçado pelo FC Porto e pelo Sporting, foi autorizado pelos responsáveis do clube vila-condense a ausentar-se da sessão inaugural, orientada pelo novo técnico, Mário Silva. Já Taremi, também pretendido por vários clubes, entre eles o FC Porto e o Sp. Braga, continua no país natal em período de férias, antes de integrar os trabalhos da seleção do Irão.

Além de Santos e Taremi, Mário Silva não pôde contar, no relvado, com Júnio Rocha, que recupera de lesão. Também Gabrielzinho e Ronan, cedidos respetivamente na última época a Moreirense e Tondela, regressaram de férias do Brasil e ainda não se juntaram ao grupo.

Para compensar as ausências, sete elementos, desde a equipa B aos sub-23, foram chamados aos trabalhos com o plantel principal: Fábio Ronaldo, Luca, Nuno Silva, Manuel Namora, Schutte e Didi. O médio Rúben Gonçalves, que alinhou nos sub-23 em 2019/2020, foi definitivamente promovido ao grupo principal.

«Se saírem, serão perdas importantes»

Porta-voz do grupo no dia um de trabalhos, o médio e capitão Tarantini considerou que, caso Nuno Santos e Taremi saiam do Rio Ave, o clube sofre «perdas importantes». «Se saírem, serão perdas importantes, porque não é fácil fazer o que conseguiram no Rio Ave. Este é um clube que tem valorizado muitos atletas, mas que também tem sabido lidar com isso. Espero que sejam felizes, mas o Rio Ave continua e outros vão surgir para dar continuidade ao nosso projeto», vincou, na sala de imprensa dos Arcos.

Antes do treino, Tarantini abordou ainda os objetivos da nova época, entre eles a participação na Liga Europa. O clube vai procurar, através das pré-eliminatórias, atingir a fase de grupos.

«Sabemos que conseguimos mais um grande feito para o Rio Ave, apurando a equipa para as pré-eliminatórias da Liga Europa, mas agora dependemos sempre da sorte no sorteio. Vamos tentar ir o mais longe possível e igualar o feito de entrar na fase de grupos. É uma responsabilidade enorme para o clube e também para o futebol português», assinalou Tarantini, que vai para a 13.ª época seguida no Rio Ave.

Para o médio de 36 anos, nada retira a ambição de repetir o quinto lugar de 2019/2020 e o treinador Mário Silva «tem todas as condições para fazer um trabalho competente e sereno» em Vila do Conde.