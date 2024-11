A edição 2024/25 da Liga está jogada em cerca de um terço (11 de 34 jornadas) e começa a desenhar-se um esboço do que pode vir a ser a luta pelo título, mas também dos lugares europeus e pela permanência. Ainda falta muito por jogar, mas já há vários dados a reter do que já se jogou esta época na Liga. Sobretudo no que toca ao topo da tabela e aos ditos “três grandes”: Sporting, FC Porto e Benfica.

A competitividade média do campeonato é muitas vezes tema, por cá e além-fronteiras – muitas vezes também quando os clubes portugueses competem na UEFA – e é associada ao constante domínio que leões, águias e dragões produzem dentro de portas. E 2024/25 está a provar que pode haver ainda maior diferença dos ditos “grandes” para as restantes equipas do campeonato.

O Sporting é líder e soma por vitórias os 11 jogos realizados (já igualou o seu melhor arranque de sempre). O FC Porto, 2.º classificado, já deixou seis pontos pelo caminho, mas foram fruto das derrotas com Sporting e Benfica. O Benfica é mesmo, até agora, a única equipa que deixou escapar pontos em jogos que não foram com candidatos ao título: perdeu por 2-0 em Famalicão na 1.ª jornada e empatou 1-1 em Moreira de Cónegos, na 4.ª jornada. Dois resultados que precipitaram a saída do treinador Roger Schmidt, sendo que, desde a entrada de Bruno Lage, as águias só sabem vencer na Liga (seis vitórias).

Por exemplo, no último domingo, em Braga, entre declarações mais recentes sobre o futebol português, Ruben Amorim disse, na despedida do Sporting, que «os orçamentos das equipas pequenas e das grandes começam a fazer uma grande diferença no campeonato» e que «é preciso os grandes e Liga, que têm a faca e o queijo na mão, olhar para isso».

Com base no que tem sido o aproveitamento pontual de Sporting, FC Porto e Benfica neste primeiro terço de campeonato, o Maisfutebol contabilizou os pontos perdidos pelos três clubes na última década, desde 2015/16, sem ser em dérbis ou clássicos. A análise também exclui o Sporting de Braga, a única equipa que, de forma consistente, tem dificultado mais a vida a leões, águias e dragões. No período em análise, só em 2016/17 não ficou no top-4 (foi 5.º, atrás do Vitória). E em 2022/23 e 2019/20, foi 3.º classificado, à frente do Sporting.

Se 2024/25 mantém a tendência…

As nove últimas épocas mostram que não há uma tendência contínua de maior ou menor perda de pontos de Sporting, FC Porto e Benfica com 14 dos restantes adversários da Liga. Há ligeiras oscilações. Porém, se 2024/25 mantiver este aproveitamento de leões, dragões e águias, pode bem ser, na última década, a época mais desequilibrada dos “grandes” para as outras equipas. É certo que o Benfica ainda tem o jogo em atraso com o Nacional, mas no primeiro terço da Liga são só cinco os pontos desperdiçados por “grandes” contra “não grandes” exceto Sp. Braga. São cerca de 5,5 vezes menos pontos perdidos face à época em que os “grandes” perderam menos pontos em conjunto sem ser entre si e com o Sp. Braga: 27 em 2021/22. Mais ainda, esses cinco pontos – perdidos pelo Benfica – foram contra equipas que estão na primeira metade da tabela (Famalicão é 7.º e Moreirense 8.º). Daí para baixo, ninguém causou surpresas.

Além disso, desde que o Sporting pôs fim a 19 anos sem ser campeão, em 2020/21, foi quando se voltou a ver, de forma mais consistente, três verdadeiros candidatos ao título (o equilíbrio é tal que desde 2016/17 que ninguém é campeão dois anos seguidos). Ainda que, por norma, haja um dos três clubes um pouco mais abaixo. Na análise em questão, a época 2023/24 foi a terceira das últimas nove em que Sporting, FC Porto e Benfica perderam mais de 40 pontos em conjunto (43). Mais só em 2016/17 (52) e 2019/20 (57, 27 deles do Sporting, 4.º classificado). No entanto, na época passada, o FC Porto esteve um pouco abaixo do passado recente (foi responsável por 22 desses 43 pontos) e o Benfica, num final de época a decrescer com o título dos leões, perdeu cinco pontos nas últimas jornadas, sem ser nos jogos grandes.

Outros dados sintomáticos (e curiosidades)

O que também mostra ainda a discrepância dos três crónicos candidatos ao título para os restantes é que os campeões em Portugal na última década somaram sempre mais de 80 pontos. Aliás, só em 2019/20 (FC Porto) 2016/17 (Benfica), ambos com 82 pontos, não houve campeão com pelo menos 85.

De resto, há ainda números curiosos que são exceções. Em 2018/19, o Benfica foi campeão perdendo mais pontos (13) nos jogos “não grandes” do que o 2.º classificado, o FC Porto (9). Em 2017/18, o Sporting perdeu tantos pontos nos jogos “não grandes” como o campeão FC Porto (10) mas ficou em 3.º lugar, atrás do Benfica, que perdeu 12.

PONTOS PERDIDOS POR CLUBE CONTRA “NÃO GRANDES” NA ÚLTIMA DÉCADA [EXCETO SP. BRAGA]:

2024/25: Sporting: 0; FC Porto: 0; Benfica: 5. TOTAL: 5.

2023/24: Sporting: 5; Benfica: 16; FC Porto: 22. TOTAL: 43

2022/23: Benfica: 5; FC Porto: 12; Sporting: 16. TOTAL: 33

2021/22: FC Porto: 4; Sporting: 7. Benfica: 16. TOTAL: 27

2020/21: Sporting: 10; FC Porto: 12. Benfica: 16. TOTAL: 3

2019/20: FC Porto: 14; Benfica: 16; Sporting: 27. TOTAL: 57

2018/19: FC Porto: 9; Benfica: 13; Sporting: 15. TOTAL: 37

2017/18: FC Porto: 10; Sporting: 10; Benfica: 12. TOTAL: 32

2016/17: Benfica: 14; FC Porto: 17; Sporting: 21. TOTAL: 52

2015/16: Benfica: 5; Sporting: 13; FC Porto: 18. TOTAL: 36